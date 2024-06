Capitão da Seleção, Danilo discute com torcedor após empate contra a Costa Rica

Neymar, que estava no estádio para assistir o confronto, tirou o lateral da discussão com o torcedor

Frustração. Esse foi uma das sensações que os brasileiros sentiram após o empate sem gols com a Costa Rica, na estreia na Copa América. Com esse sentimento, um torcedor, logo após o apito final, proferiu gritos de cobranças para os jogadores da Seleção Brasileira. Danilo, capitão da Canarinho, presenciou o ocorrido e discutiu com o mesmo.

“Ninguém está de brincadeira, rapaz”, disse o lateral, repetida vezes.