Canadá vence Peru e volta à briga por vaga às quartas da Copa América

Peruanos são superiores no 1º tempo. Mas, quando ficam com dez após expulsão de zagueiro, dão espaços e perdem o jogo: 1 a 0

Um gol do artilheiro Jonathan David valeu ao Canadá a importante vitória por 1 a 0 sobre o Peru, nesta terça-feira (25/6). O duelo pela segunda rodada do Grupo A da Copa América rolou no Mercy Park, em Kansas City. Assim, o Canadá soma seus primeiros três pontos e com grande chance de avançar às oitavas de final. Já o Peru tem um ponto. E como vai enfrentar a Argentina na última rodada, tudo indica que vai ser eliminado e voltar para casa mais cedo. O grupo se completa com Argentina e Chile, que ainda se enfrentam nesta terça.

O jogo, realizado sob o forte calor de Kansas City, cerca de 38 graus, teve como fato relevante no primeiro tempo o desmaio do auxiliar Humberto Panjoj no fim do primeiro tempo. Ele caiu desacordado por causa do calor. O jogo ficou parado por cinco mu nutos para o atendimento ao prodissional, que seguiu direto para o vestiário.

Peru superior, mas nada de gol

O Canadá, que vendeu caro a sua derrota para a Argentina, decepcionou. Afinal, mostrou futebol inconsistente e de baixo nível. Assim, facilitou as coisas para o Peru (sem Advíncula, machucado), que dominou o primeiro tempo e criou as melhores oportunidades. Porém, o atacante Lapadula, seu principal jogador nesta etapa, achava espaços, mas finalizava mal. Assim, o placar seguiu no 0 a o nesta etapa.