Brasileiro marca duas vezes e chega a dez gols na temporada no Japão

Marcelo Ryan marcou duas vezes na vitória do Sagan Tosu por 3 a 0 diante do Kyoto Sanga, em confronto válido pela 19ª rodada da J-League, Dessa maneira, chegou à marca de dez gols na temporada pela primeira vez em sua carreira, em apenas 20 partidas disputadas até o momento.

Além da alegria dentro de campo, Marcelo Ryan teve motivos ainda maiores para celebrar fora das quatro linhas. Durante a semana, sua mãe e irmã chegaram ao Japão e, pela primeira vez, o atacante entrou em campo com sua filha.

“Com toda certeza foi um jogo mais do que especial. Muito feliz de poder fazer dois gols com elas (filha, esposa, mãe e irmã) me assistindo. Estou muito feliz e realizado”, revelou.

Marcelo Ryan é um dos principais nomes do Sagan Tosu

O sucesso individual do sergipano tem sido mais do que importante para o Sagan Tosu. Afinal, 11 dos 24 gols da equipe tiveram participação direta do atacante. A vitória no último sábado (22) tirou a equipe do brasileiro da zona de rebaixamento.