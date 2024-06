Botafogo não perde para o Bragantino há quase quatro anos

Glorioso e Massa Bruta competem pelas primeiras posições no Brasileirão e se enfrentam nesta quarta-feira (26/06), no Nilton Santos

O Botafogo chega embalado e motivado diante do Bragantino. Afinal, os comandados de Artur Jorge estão com dez jogos de invencibilidade e vivem um bom momento na temporada. Além disso, os números recentes do confronto são favoráveis. O Glorioso não perde do Massa Bruta há quase quatro anos.

Botafogo x Bragantino

O Botafogo vem sendo uma pedra no sapato do Bragantino recentemente. Afinal, nas últimas seis partidas, foram quatro vitórias alvinegras e dois empates. O último triunfo do Massa Bruta em cima do Glorioso aconteceu no dia 16 de novembro de 2020. Na época, os paulistas venceram por 2 a 1 no Nilton Santos, com gol de Claudinho no fim do segundo tempo.