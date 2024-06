Botafogo é o time da Série A que mais fez gols nos minutos finais das partidas

Glorioso tem 13 gols anotados após os 40 minutos do segundo tempo, por outro lado, também sofre quando precisa se defender no final de jogos

O Botafogo é o time da Série A do Campeonato Brasileiro de 2024, com mais gols marcados aos finais das partidas na temporada. Por outro lado, curiosamente, o Alvinegro também sofre bastante quando precisa defender os resultados após os 40 minutos do segundo tempo.

O Glorioso, aliás, marcou 13 vezes nesse período de jogo, incluindo o gol de empate contra o Athletico-PR, na semana passada, no Estádio Nilton Santos, em jogo do Brasileirão. Assim, tem o Palmeiras e o Vitória, que vêm logo atrás com 12 gols marcados nos momentos finais das partidas.

Por outro lado, o Botafogo sofreu ao todo com oito gols marcados na reta final das partidas, dividindo a liderança desse ranking com o Vasco, Fortaleza e o Fluminense. O levantamento foi feito pelo “espião estatístico” do “ge”.