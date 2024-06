Botafogo chega esfacelado para enfrentar o Red Bull Bragantino

Lesões, suspensões e desgaste físico deixam o técnico Artur Jorge com poucas opções para armar um time para quarta-feira, no Nilton Santos

O Botafogo parece ter chegado ao limite físico nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro. Com apenas um ponto em seis disputados, a queda de rendimento ficou evidente nas duas últimas partidas. Da liderança, o Glorioso caiu para a quarta posição. Só não saiu do G4 porque o Corinthians arrancou, nos acréscimos, o empate com o Athletico-PR. Contra o Red Bull Bragantino, na quarta-feira (26), no Estádio Nilton Santos, o técnico Artur Jorge terá um grupo esfacelado e poucas opções para armar o time.

Para começar, o meia Romero, o volante Gregore e o zagueiro Barboza levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos para o embate contra os paulistas. Dois jogadores que figuraram como titulares nos últimos encontros e a opção imediata para a zaga central.

No ataque, os problemas se multiplicam. Savarino está com a seleção venezuelana, na Copa América dos Estados Unidos. Júnior Santos saiu de muletas da partida contra o Criciúma e não deve estar à disposição para o próximo compromisso do Botafogo no Brasileirão. Jeffinho só estará pronto em algumas semanas. E Nascimento não retorna tão cedo.