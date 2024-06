Bandeirinha desmaia durante Peru x Canadá

Por caisa do calor, auxiliar cai desacordado no fim do 1º tempo deste jogo pela Copa América e precisa ser socorrido e levado a hospital

Um grande susto ocorreu durante o jogo entre Peru e Canadá, nesta terça-feira (25/6) pelo Grupo A da Copa América, que se realiza nos Estados Unidos. O duelo pela segunda rodada realizado no Estádio Mercy Park, em Kansas City, foi sob sol fortíssimo e temperatura de 38 graus. No fim do primeiro tempo, um dos bandeirinhas, o guatemalteco Humberto Panjoj, caiu desacordado. O goleiro do Canadá, Crepeau, correu deseperadamente até o auxiliar pedindo a entrada dos médicos, o que logo ocorreu. Aparentemente Panjoj teve queda de pressão. Após cinco minutos, recobrou os sentidos, mas saiu de maca.

Panjoj seguiu direto oara um hospital local onde fez exames mais completos. Apesar do susto, a organização da Copa América informou ainda durante a partida que o bandeirinha passa bem.

