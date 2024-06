Áustria vence Holanda e termina em 1º no Grupo D da Eurocopa

Holanda e Áustria entregaram um jogo movimentado e emocionante nesta terça-feira (25/6), fechando o Grupo D da Eurocopa. No Estádio Olímpico de Berlim, os austríacos ficaram duas vezes na frente, mas a Holanda buscou o empate. Porém, na terceira vez que colocou vantagem no placar, o time da Áustria segurou o sensacional 3 a 2. Malen, contra, Schmidt e Sabitzer fizeram os gols austríacos. Gakpo e Depay marcaram para os holandeses.

Com a vitória, a Áustria chegou aos seis pontos e termina num surpreende primeiro lugar no Grupo D. Já a Holanda ficou em terceiro com quatro pontos. Porém, assegura um lugar nas oitavas pois será uma das quatro melhores terceiras. O grupo se completa com a França, que terminou em segundo lugar, com cinco pontos e a Polônia, em último, com um. Estas duas seleções também se enfrentaram nesta terça-feira e ficaram no 1 a 1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Áustria surpreende

A Holanda não foi a campo no primeiro tempo. teve um ou outro ataque, Malen perdeu boa oportunidade. Mas a verdade é que a Áustria tomou conta do jogo, marcando com eficiência e com toque de bola muito mais qualificado. Assim, chegou ao ataque com perigo e fez o seu o seu gol logo aos seis minutos. O atacante Malen, querendo ajudar a defesa, tentou coirtar e mandou contra a prõrioa rede. Os austríaco quase foram para o intervalo com vantagem maior. Afinal, Sabitzer chutou para ótima defesa de Verbruggen e, já no fim da etapa, Arnautovic, quase na pequena área e com o goleiro batido, errou na finalização. Justa vitória para a seleção com maior posse (56%) e finalizações (6 a 5).