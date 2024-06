Atlético-GO x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio terá o Atlético-GO como seu próximo adversário no Campeonato Brasileiro. O duelo ocorre às 20h, no Estádio Antônio Accioly, pela 12ª rodada. Trata-se, aliás, de um duelo entre equipes desesperadas. Afinal, ambas têm campanhas negativas. O Imortal é o 19º colocado, com seis pontos, enquanto o Dragão ocupa o 16º lugar, com nove.

Como chega o Atlético-GO

O time goiano não vence há duas partidas na Série A, sendo uma derrota para o Criciúma e um empate com o Cuiabá, no último compromisso. Assim, tentará aproveitar o fator casa para evitar entrar na zona de rebaixamento.

O técnico interino Anderson Gomes conta com o retorno do goleiro Ronaldo, que cumpriu suspensão. Vagner Love e Danielzinho também estão fora, visto que foram negociados pelo clube.

Como chega o Grêmio

O Tricolor Gaúcho vem de seis derrotas consecutivas na Série A. A última delas por um 1 a 0, exatamente no Gre-Nal. A equipe, aliás, tem dois jogos a menos devido a paralisação forçada do torneio pela tragédia no Rio Grande do Sul. Mesmo assim, a situação do Imortal na competição preocupa. Por isso, entende que o confronto com o Atlético Goianiense é uma boa oportunidade para ensaiar uma recuperação. O meio-campista Pepê volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão no clássico com o Inter.