Atlético divulga nova lista de lesionados com cinco novos nomes

Nesta terça-feira (25), o Galo divulgou a lista de novos lesionados. O goleiro Everson, por exemplo, sofreu uma “piora no quadro de inflamação do dedo mínimo da mão direita”.

A situação não está nada fácil para o técnico Gabriel Milito, do Atlético-MG. Afinal, ele precisa trabalhar com vários problemas para a sequência da temporada e tem confirmados novos desfalques.

Além disso, o lateral-direito Saravia e o zagueiro Maurício Lemos tiveram lesões no músculo posterior da coxa esquerda confirmadas. Para finalizar, dois homens da frente representam problemas: Alisson sofreu entorse no tornozelo esquerdo com ruptura de ligamentos. O meia Robert teve uma infecção gastrointestinal e também está fora do próximo jogo.

O Galo ainda tem o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o volante Alan Franco e o atacante Eduardo Vargas com as seleções na Copa América.

Hulk volta

Se tem uma boa notícia para o treinador atleticano é que Hulk vai voltar para o duelo contra o Internacional, em Santa Catarina. O jogador foi liberado para acompanhar o nascimento da filha, nos EUA, e agora retornou a Belo Horizonte e se juntou ao elenco.