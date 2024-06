Athletico cobra o Vasco na Justiça por empréstimo de Hugo Moura

Furacão entra com ação na Vara Cível de Curitiba cobrando R$ 1,6 milhão e solicita penhora de bens caso o pagamento não seja efetuado

Em meio à mudança de comando no futebol, o Vasco teve uma notícia ruim nos últimos dias. Afinal, o Athletico acionou o clube carioca na Justiça cobrando R$ 1,6 milhão pelo empréstimo de Hugo Moura, que tem contrato até o fim da temporada, com obrigação de compra. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, segundo o processo, o Cruz-Maltino deveria ter pago R$ 1,5 milhão ao Furacão até o dia 18 de abril, algo que não aconteceu. Com isso, o clube paranaense encaminhou uma notificação extrajudicial, ainda sem qualquer resposta.