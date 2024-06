Astro de ‘Ted Lasso’ vai a jogo do Brasil e vira meme: ‘Só ele pode salvar’

A estreia da Seleção na Copa América foi acompanhada por diversos astros nas arquibancadas do SoFi Stadium, na Califórnia. Entre eles, o norte-americano Jason Sudeikis – protagonista da série Ted Lasso. O ator estava na companhia de Brandon Hunt, intérprete do técnico Beard, e outros dois produtores do programa de sucesso. O quarteto apareceu vestido com as cores do Brasil, e o registro ganhou repercussão imediata nas redes sociais.

“Só Ted Lasso pode salvar a Seleção”, brincou um torcedor logo após o empate morno na estreia do Brasil. Outro, por sua vez, projetou como seria com o ator norte-americano à frente da Canarinho: “Se Ted Lasso fosse treinador da Seleção Brasileira masculina de futebol, a alegria voltava”.

