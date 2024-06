America, de Romário, demite treinador após resultados ruins

Após um início animador na Série A2, o America, do presidente e jogador Romário, vive momento conturbado na competição. Com duas derrotas seguidas (três jogos sem vencer), que fizeram com que o Mecão perdesse a liderança, o clube optou pela demissão do técnico Marcus Alexandre.

A reportagem do J10 apurou que Eduardo Allax, atual gerente de futebol do America, irá assumir o comando técnico da equipe até que o clube contrate um novo profissional.