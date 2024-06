Agressividade do Cruzeiro no mercado já foi feita pelo Atlético há anos

Algo perceptível no futebol brasileiro atualmente é a agressividade do Cruzeiro no mercado de transferências. O clube mineiro comprovou isso ao tirar o goleiro Cássio do Corinthians, ao buscar Kaio Jorge na Juventus e quase tirar Dudu do Palmeiras. O empresário Pedro Lourenço, novo gestor da SAF do clube, prometeu investimentos e isso está se confirmando. Do outro lado, no entanto, o torcedor atleticano pressiona a diretoria por novas chegadas. Mas a movimentação celeste já foi feita pelo Galo há alguns anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2020, após péssima campanha no Campeonato Brasileiro do ano anterior, o Galo também entendeu a importância de se movimentar. Na época, a SAF ainda não existia, mas os gestores eram os mesmos de atualmente. Eles perceberam a necessidade de reforçar o time.