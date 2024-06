Abel Ferreira se torna o técnico mais longevo da história do Palmeiras

Treinador chega há três anos, sete meses e 20 dias à frente do Alviverde, ultrapassando Oswaldo Brandão. Ele, assim, atinge nova marca no clube

“O bilhete era para ser de três ou quatro meses e estamos aqui há quase quatro anos. Eu já disse várias vezes: nós não andamos à procura de recordes, eles surgem de forma natural em função do trabalho que todos fazemos aqui”, disse Abel Ferreira, para o site do Palmeiras.

O técnico superou Oswaldo Brandão, que esteve à frente do clube por três anos, sete meses e 19 dias ao longo de cinco temporadas, entre 1971 e 1975. Além disso, Abel e sua comissão já quebraram vários recordes: é o treinador com mais títulos no Palmeiras, com 10 ao lado de Brandão. Por fim, seu retrospecto também impressiona. Afinal, em 289 jogos, são 168 vitórias, 71 empates e 50 derrotas.

Abel Ferreira não cansa de bater recordes com o Palmeiras e, nesta terça-feira (25), atingiu mais um. Afinal, o português se tornou o treinador mais longevo da história do Verdão, em uma única passagem. Ele está há três anos, sete meses e 20 dias à frente do Alviverde.

“Se há alguém verdadeiramente responsável por essa marca, são os nossos jogadores, porque são eles que fazem as coisas acontecerem, são os verdadeiros protagonistas. Se realmente chegamos a esse recorde, tem muito a ver com isso, com tudo aquilo que se faz dentro do clube. Logicamente, para nós da comissão técnica, é um motivo de orgulho. É com grande gosto e orgulho que continuo a ser treinador do Palmeiras”, completou o técnico.

Abel também é o treinador estrangeiro com mais títulos na história do futebol brasileiro, seguido pelo uruguaio Felix Magno, com oito. Além disso, é o técnico com mais finais pelo Verdão: 13 em 18 torneios.

