‘Pior pessoa que trabalhei’: Cuca é detonado por ex-Palmeiras

Técnico deixou o comando do Athletico na última segunda-feira (24), após empate no Brasileiro, sob polêmicas e acusações de traidor

A relação com o técnico Cuca não deixou resquício de saudade em Michel Bastos. A dupla trabalhou junto no Palmeiras, em 2017, e o desgaste visto dentro de campo foi um reflexo da convivência do lado de fora. Pelo menos é o que afirma o ex-meio-campista, que definiu o técnico como ”a pior pessoa” com que teve contato profissional.

Em entrevista ao programa ‘Arena SBT’, na última segunda-feira (24), Michel Bastos relembrou o período em que trabalhou com Cuca no Palmeiras. Apesar de avaliá-lo como um bom treinador, tecnicamente falando, o meia o elegeu como a pior pessoa para se relacionar no extracampo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Tecnicamente, o Cuca é um bom treinador. Como pessoa, ele é a pior com quem já trabalhei. O treinador, para mim, tem que ter um trabalho psicológico de grupo, e o Cuca tinha zero isso. Pelo menos no período em que trabalhou comigo no Palmeiras”, declarou o ex-jogador.