VÍDEO: Prefeitura do Rio mostra impacto do estádio do Flamengo na cidade

Após desapropriação do terreno do Gasômetro, Marcos Braz, VP do Rubro-Negro, compartilha vídeo de apresentação do projeto nas redes sociais

O Flamengo nunca esteve tão próximo de realizar um dos maiores sonhos da história do clube: a construção do estádio próprio. Este objetivo se tornou ainda mais palpável após a desapropriação do terreno do Gasômetro por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro, oficializado na manhã desta segunda-feira (24). Agora, a idealização vai ganhando formas e seu impacto pode, inclusive, ser visto em vídeo nas redes sociais.

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, compartilhou em seu perfil nas redes sociais um vídeo de apresentação do estádio. O conteúdo tem como objetivo não só celebrar a conquista rubro-negra, mas principalmente explicar alguns dos impactos positivos para o Rio de Janeiro com a construção do novo ”marco arquitetônico” na cidade.

Apresentação do estádio do Flamengo

“Com a demolição da perimetral, a região portuária do Rio saiu das sombras. O carioca foi reapresentado à Baía de Guanabara. O Porto Maravilha devolveu horizontes e incorporou os icônicos Museu do Amanhã e mar (…). E o que ainda falta para coroar essa revolução urbanística inspirada em cases internacionais? E se agora esse espaço da cidade se tornasse tão grande a ponto de abrigar uma Nação? Sim, o porto merece ancorar o sonho da maior torcida do planeta. Sim. Esse é o lugar do novo estádio do Flamengo. Sim, é aqui que o sonho se torna realidade. Sim, é daqui que ecoaram para o mundo gritos de gols e celebrações de títulos. Explode, Nação. Aqui, será sua nova casa. Bom para o Flamengo, mas excelente para cidade”, e prosseguiu: