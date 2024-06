Vasco encaminha retornos de Souza e Alex Teixeira

O Vasco encaminhou os retornos de Souza e Alex Teixeira. Volante e atacante, respectivamente, estão próximos de um anúncio para oficializar a volta ao clube que os revelou.

A informação é do jornalista Lucas Pedrosa, do “SBT”, divulgada nesta segunda-feira (24). A volta de ambos é mais um indício da proximidade do acerto com Philippe Coutinho, que fez o pedido para que os “crias” retornassem à Colina.

LEIA MAIS: Liderança de Vegetti e presença de Felipe: os bastidores da vitória do Vasco