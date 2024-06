São Paulo faz reunião com Luis Zubeldia e descarta demissão

A goleada sofrida pelo São Paulo diante do Vasco da Gama deu o que falar nos bastidores do MorumBIS. Antes empolgada com o início do técnico Luis Zubeldía, a torcida ligou o sinal de alerta com o trabalho apresentado pelo argentino e a diretoria resolveu agir com uma reunião.

Apesar de inúmeros rumores sobre um possível desgastes dos jogadores com Luis Zubeldía, o clima no Tricolor é de alinhar a rota e acabar com a crise o mais rápido possível. Sendo assim, a pressão se volta aos jogadores, que precisam dar uma resposta.