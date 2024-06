Peru x Canadá: onde assistir, escalações, arbitragem

Duelo em Kansas City vale pela segunda rodada da Copa América e quem vencer fica mais próximos das quartas de final Crédito: Jogada 10

Peru e Canadá abrem nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), a segunda rodada do Grupo A da Copa América. Os peruanos empataram sem gol na estreia diante do Chile. Já os canadenses fizeram bom jogo de estreia, mas não seguraram a força da Argentina e perderam por 2 a 0. Contudo, pelo futebol apresentado na rodada passada, o Canadá aparece com ligeiro favoritismo para este duelo que será no Mercy Park, em Kansas City. A líder Argentina também joga nesta terça-feira, mas às 22h (de Brasília) diante do Chile, no Metlife Stadium, casa dos times de Nova York (Giants e Jets) na NFL.

Onde assistir O canal SporTV transmite a partir das 19h (de Brasilia). Como está o Peru Todas as atenções estão voltadas para a situação física de Advíncula. O ala, principal jogador da seleção, saiu machucado ainda no primeiro tempo da estreia contra o Chile e segue como dúvida para a partida. Porém, o técnico Jorge Fossatti ainda acredita que poderá contar com o astro do Boca Juniors.