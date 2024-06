Pedro revela detalhes em cobrança de pênalti: ‘Virei o pé na hora’

O atacante Pedro foi novamente decisivo para o Flamengo. No último domingo (23), ele marcou de pênalti e garantiu a vitória no clássico contra o Fluminense, em jogo do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Assim, o jogador destacou como fez a cobrança.

Muitos torcedores criticaram como ele bateu a penalidade e o camisa 9 contou detalhes do que ocorreu durante a confirmação do pênalti e a frieza para marcar aos 40 minutos do segundo tempo.

“Na hora, virei o pé quando vi ele caindo para o lado. É algo muito rápido ali, mas que treino bem para executar no jogo, ter a frieza e tranquilidade durante a partida”, falou Pedro, em entrevista à FlaTV.