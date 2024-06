Payet pode voltar ao Vasco contra o Bahia

O meia Dimitri Payet está próximo de retornar ao time do Vasco. O jogador, recuperado de lesão muscular na coxa direita, surgiu em vídeo publicado nas redes sociais do clube, que mostra trecho dos treinos desta segunda-feira (24), no CT Moacyr Barbosa.

Dessa forma, há chance de Payet ser relacionado para o jogo de quarta-feira (26), contra o Bahia, em Salvador. A definição sairá nesta terça (25), quando o francês realizará uma última reavaliação física.

Confira o vídeo