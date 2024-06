Neymar se empolga com Estêvão: ‘Vai ser um gênio’

O jogador Estêvão, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do EC Juventude, durante partida válida pela décima primeira rodada, do Campeonato Brasileiro, Série A, na arena Allianz Parque. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) Crédito: CESAR GRECO

O atacante Estêvão já deixou de ser uma promessa e já encanta o Brasil e o mundo com o seu talento. O jogador teve mais uma atuação de destaque, na vitória do Palmeiras diante do Juventude, neste domingo (23), pelo Campeonato Brasileiro. O bom desempenho do garoto vem chamando a atenção de muitos. O último deles foi Neymar. Durante evento realizado nos Estados Unidos, o jogador do Al Hilal se empolgou ao falar sobre a joia do Verdão. O craque acredita que Estêvão será o grande futuro do Brasil.

“Acho que é um grande talento que vem surgindo hoje no futebol brasileiro. Acho que ele vai ser um gênio”, disse Neymar, durante o evento. Recentemente, o atacante foi vendido para o Chelsea em uma negociação que pode render R$ 358 milhões aos cofres do Palmeiras. Ele vai permanecer no Verdão até a disputa do Mundial de Clubes da Fifa de 2025, que vai acontecer entre junho e julho do ano que vem, nos Estados Unidos. Estêvão só pode ir oficialmente para o Chelsea depois que completar 18 anos. Ele faz aniversário em 24 de abril. Nascido na cidade paulista de Franca, o jovem de nome comprido (Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves) é cria do Verdão, onde começou a jogar em 2020.