Neymar participa de evento de poker nos EUA e lucra bolada

Craque tem como um dos seus principais hobbie jogar poker. Ele disputou com outras celebridades do esporte e influenciadores

Neymar ainda não recebeu a liberação para retornar aos gramados, até porque está em fase final de recuperação de lesão grave no joelho esquerdo. Assim, o craque usufrui desse momento para aproveitar com a família e amigos. Além de praticar alguns de seus hobbies.

Neymar disputou a competição com outros famosos do esporte e influenciadores. O jogador de basquete e amigo de Neymar, Jimmy Butler, que atua no Miami Heat, ficou na segunda colocação. Desse modo, o esportista lucrou quase 123 mil dólares (o equivalente a R$ 669 mil na cotação atual). Outro parceiro do atacante do Al-Hilal, Pedro Velasco garantiu o terceiro lugar. Portanto, ele embolsou 75,5 mil dólares (exatamente R$ 411 mil na cotação atual).

Além disso, dividiram a mesa os influenciadores brasileiros Jon Vlogs e Luiz Rizental, também conhecido como Brazil God. Os boxeadores Ryan Garcia e Dan Bilzerian também disputaram o torneio de poker.

Visita de Neymar a Seleção

Inicialmente, a ida de Neymar ao Estados Unidos envolvia um compromisso da Puma, sua patrocinadora, em Los Angeles. Coincidentemente, a Seleção Brasileira está hospedada próxima a cidade para a disputa da Copa América. Assim, ele foi visitar a delegação e jantou com os seus companheiros para dar um incentivo, no último domingo (23).