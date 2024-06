Modric é o jogador mais velho a marcar em uma edição de Euro

Aos 38 anos e 289 dias, meia da Croácia atinge marca com gol no empate contra Itália

Eleito o melhor em campo no empate da Croácia por 1 a 1 contra a Itália, nesta segunda-feira (24), o meia Luka Modric se tornou o jogador mais velho a marcar em uma edição de Eurocopa, aos 38 anos e 289 dias. Mas, apesar do feito, o craque do Real Madrid não conseguiu evitar a eliminação dos croatas nesta edição do torneio.

Modric superou a marca do austríaco Ivica Vastic, que na Euro 2008 marcou pelo seu país contra a Polônia, aos 38 anos e 257 dias. No entanto, o recorde do croata está ameaçado por dois jogadores de Portugal: Cristiano Ronaldo, com 39 anos e 140 dias, e o zagueiro Pepe, com 41 anos e 119 dias.

Apesar do recorde, Modric lamentou o resultado que eliminou a Croácia e afirmou que “foi um dos jogos mais tristes da carreira”.