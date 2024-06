Mirassol x Santos: onde assistir, arbitragem e escalações

O Santos encara o Mirassol nesta terça-feira (25), às 19h, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 12° rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. O Peixe reencontrou o caminho das vitórias ao bater o Goiás em casa, em seu último compromisso e agora tenta manter a boa sequência para voltar as primeiras posições da tabela. Já o Leão vem de duas derrotas seguidas e quer voltar a vencer para continuar brigando na parte de cima da classificação.

Onde assistir

A TV Brasil, o Premiere e o canal GOAT, vão transmitir a partida.

Como chega o Mirassol

O Mirassol enfrenta momento negativo com duas derrotas consecutivas para Sport e Vila Nova e precisa da vitória para buscar a reabilitação no campeonato. Assim, para o embate contra o Peixe, o técnico Mozart terá o retorno do atacante Negueba. Afinal, ele estava tratando de uma lesão no ombro, mas está totalmente recuperado e estará na lisa de relacionados. Em contrapartida, Neto Moura está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo e Yuri Lima segue no departamento médico.