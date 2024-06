Messi faz 37: Antonella homenageia marido, que responde com declaração fofa

Antonella postou homenagem ao marido nas redes sociais ao lado dos três filhos do casal

Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, fez uma declaração ao marido, que completa 37 anos nesta segunda-feira. Amiga de infância do argentino, Anto foi econômica nas palavras públicas, mas compartilhou um momento ao lado dele e dos três filhos do casal: Thiago, Ciro e Matteo.

“Feliz aniversário amor @leomessi. Te amamos infinito ♥️”, postou ela.

Messi manda recado fofo

O argentino respondeu nos comentários e deu dimensão do tamanho da saudade que está da família. No momento o craque está concentrado com a seleção argentina para a disputa da Copa América.