Mbappé dá mais um passo para voltar aos gramados pela França na Euro

Craque treina com nova proteção no nariz antes de viagem para Dortmund, onde a seleção mede forças com a Polônia nesta terça-feira (25)

Dessa forma, o atacante tem se adaptado bem com a nova máscara, que possui aberturas para ventilação. No último sábado (22), ele também participou de 60 minutos de um jogo-treino fechado contra o time sub-24 do Paderborn. Apesar disso, o departamento médico da França trabalha com cautela para evitar forçar o retorno e perdê-lo para o mata-mata.

Em meio à preparação para o duelo com a Polônia, pela última rodada do grupo D da Eurocopa, Mbappé deu mais um passo para retornar aos gramados após fratura no nariz. Assim, o craque participou novamente no treino desta segunda-feira, em Paderborn, utilizando uma máscara preta para proteger o local.

Possível retorno

No momento, Deschamps trabalha com a hipótese de contar com o jogador no duelo desta terça-feira (25), às 13h (de Brasília), contra a Polônia, pela terceira rodada do Grupo D, que definirá o caminho da França na sequência do torneio continental, em Dortmund. Atualmente, a equipe soma 4 pontos ao lado da Holanda e um à frente da Áustria.

“Ele (Mbappé) vai começar na terça-feira contra a Polônia? Vocês vão vê-lo no devido tempo. Tudo está indo na direção certa, ele está se recuperando do choque (no nariz). Tem a parte do hematoma que vai diminuindo a cada dia, e ele vai se acostumando com a máscara. Ele está bem”, afirmou Deschamps dias atrás.

Por fim, vale lembrar que o atleta se chocou com o zagueiro Danso, da Áustria, e teve um grande sangramento no nariz. Logo depois, foi em direção ao vestiário e teve a fratura constatada. De acordo com a imprensa local, foi decidido por não operar o jogador para evitar sacrificar sua sequência na Eurocopa. Contra a Holanda, ele ficou no banco de reservas.