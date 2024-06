Mayke exalta bom momento do Palmeiras e projeta duelo contra o Fortaleza

Lateral foi as redes contra o Juventude, pelo Brasileirão, falou do bom momento vivido pela equipe e mira sexta vitória consecutiva

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta segunda-feira (24), após bater o Juventude por 3 a 1 no domingo (23), no Allianz Parque, pela 11° primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos goleadores da vitória em cima da equipe jaconera, o lateral-direito Mayke analisou o bom momento vivido pela equipe no Brasileirão e projetou um duelo complicado contra o Fortaleza, no meio de semana.

“Nosso grupo está enxuto, então é trabalhar bastante para, quando o Abel precisar, entrar e dar o máximo. Todos quando entram estão dando conta do recado. Por isso o Palmeiras é grande. Entramos para disputar o título em todos os campeonatos e no Brasileiro não é diferente. São cinco vitórias seguidas no momento e é importante estar sempre pontuando. Dentro de casa não podemos desperdiçar pontos”, disse Mayke, que prosseguiu: