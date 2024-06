Marcelo Moreno pede calma com trabalho na seleção da Bolívia

“Estou aqui assistindo o jogo da seleção boliviana, contra os Estados Unidos, na Copa América e, infelizmente, não está indo muito bem. Mas tem que seguir trabalhando. Os processos são longos. Eu vejo que, na Bolívia, muitos pedem renovação. Essa é a renovação que temos. Por isso, é necessário dar tempo de trabalho para Zago e seu corpo técnico. Isso é o que temos. Não se pode querer algo a mais se, na Bolívia, não temos uma exigência tão alta como no futebol europeu. É preciso trabalhar e entender como estar no mesmo nível de outros jogadores em alta competitividade”, detalhou Marcelo Moreno.

Além disso, o maior artilheiro da história da seleção boliviana pontuou que o nível técnico inferior da liga local impede que o grau de exigência em peças válidas para a seleção seja maior do que o atual. Nesse sentido, ele entende que investimentos precisam ser feitos em prolo do desenvolvimento do esporte no país.

Necessidade de recuperação

No Grupo C, a Bolívia disputa uma das vagas nas quartas de final, além dos anfitriões, com Uruguai e Panamá. Assim, na segunda rodada, La Verde enfrenta os uruguaios na próxima quinta-feira (27), às 22h (de Brasília), no MetLife Stadium. Como perdeu na estreia, um novo revés faz com que os bolivianos não dependam mais de si para avançar ao mata-mata da Copa América.

