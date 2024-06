Léo Pereira enaltece intensidade do Flamengo: ‘Tem sido um diferencial nosso’

O Flamengo vem conseguindo marcar, nos últimos jogos, gols já na reta final dos confrontos. Gols esses, aliás, definitivos para os resultados. Após o clássico com o Fluminense, que também contou com este cenário, Léo Pereira reforçou a intensidade da equipe rubro-negra.

“Acho que é o que temos no elenco, do nosso treinador, ele pede. Desde o início do trabalho dele, tem pedido isso. Estar sempre concentrado os 90 minutos para que nós consigamos a vitória. Tem sido um diferencial nosso. Queremos resolver as partidas antes, claro, mas do outro lado o adversário é forte, um dos melhores goleiros do Brasil. Ficamos martelando até conseguir o gol e a vitória”, explicou.