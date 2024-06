Jandrei, em apenas quatro jogos, sofre mais gols que Rafael no Brasileirão

Goleiro vem substituindo o titular, que está com a Seleção Brasileira na Copa América, mas ainda não entregou uma boa atuação

Jandrei vem ganhando sua primeira sequência com a camisa do São Paulo nesta temporada, mas não vem correspondendo. Escolhido para substituir Rafael, que está com a Seleção Brasileira na disputa da Copa América, o goleiro já sofreu mais gols que o titular, em apenas quatro partidas disputadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até agora, Jandrei foi titular em quatro partidas no Campeonato Brasileiro, contra Internacional, Corinthians, Cuiabá e Vasco da Gama. Neste período ele sofreu sete gols. Por sua vez, Rafael já disputou sete partidas no torneio de pontos corridos e sofreu seis tentos.