James Rodríguez comanda vitória da Colômbia

Camisa 10, que pouco produz no São Paulo, dá duas assistências e come na bola no 2 a 1 sobre o Paraguai, pelo Grupo D da Copa América

Com atuação excelente de James Rodríguez, a Colômbia começou muito bem a sua campanha na Copa América. Nesta segunda-feira (24/6), no NRG Stadium, em Houston, com uma atuação excelente de James Rodríguez, os colombianos venceram o Paraguai por 2 a 1. Muñoz e Lerma, em assistências açucaradas de James, fizeram os gols. Enciso marcou para os paraguaios.

A Colômbia soma três pontos. Dessa forma, fica em posição confortável para uma das duas vagas do Grupo D para as quartas de final. Com a derrota, o Paraguai se complica. O grupo é o do Brasil, que estreia nesta segunda-feira diante da Costa Rica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

James deita e rola

Com elenco tecnicamente superior, a Colômbia fez um primeiro tempo de intensidade ofensiva. Enquanto o Paraguai dependia demais de jogadas individuais de Enciso (criando dois lances de perigo), a Colômbia tinha um leque de jogadas de três meio-campistas bem conhecidos do torcedor brasileiro: Richar Ríos (Palmeiras), Árias (Fluminense) e James Rodríguez (São Paulo). Ríos quase marcou num chute de fora da área e Árias era muito objetivo. Já James… Esqueçam o James que nada faz no São Paulo. Afinal, na Colômbia, ele é o cara. E deu provas. Aos 33, recebeu de Árias pela esquerda e cruzou na cabeça de Muñoz: 1 a 0. Aos 42, cobrou falta da direita na cabeça de Lerma. Colômbia 2 a 0 e sem precisar de tentos de suas duas feras do ataque, Luiz Díaz e Borré.