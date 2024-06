Internacional tem dois compromissos no Heriberto Hülse na semana

O Internacional vai passar por uma situação inusitada nesta semana. Isso porque em um período de cinco dias, a equipe vai atuar duas vezes no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Inicialmente, será mandante e recebe o Atlético pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30, na próxima quarta-feira (26). Em seguida, enfrenta o Tigre na condição de visitante, pela 13ª rodada da Série A, às 18h30, no domingo (30).

Esta é a segunda oportunidade que o Heriberto Hülse será a casa do Internacional no ano. Isso porque no dia 13 de junho, o estádio foi o palco do empate em 0 a 0 com o São Paulo. Vale relembrar que o Beira-Rio ainda não tem condições de voltar a receber um jogo. Exatamente por conta dos prejuízos causados pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul.