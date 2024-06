França x Polônia: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Eurocopa. Nesta terça-feira (25), França e Polônia se enfrentam às 13h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, pela terceira e última fase do Grupo D. Os franceses estão com a vaga para as oitavas de final encaminhada, enquanto os poloneses já estão eliminados da competição.

Como chega a França

Embora esteja com a classificação encaminhada para as oitavas de final, a França ainda busca encerrar a primeira fase na liderança do Grupo D. Dessa maneira, o técnico Didier Deschamps não deve poupar seus jogadores e pode entrar em campo com força máxima para manter a invencibilidade na Euro.

No entanto, ainda existe a dúvida sobre a presença ou não de Mbappé. Após fraturar o nariz na partida de estreia, o camisa 10 ficou no banco de reservas na segunda rodada e existe a possibilidade do atacante ganhar alguns minutos nesta terça-feira.