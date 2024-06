Fluminense x Flamengo: CBF divulga áudio do VAR do polêmico pênalti no clássico

Árbitro de vídeo, Rodrigo Guarizo, conclui que Calegari trança a perna de Bruno Henrique no momento da queda, e concorda com Rafael Klein

A CBF divulgou a análise do VAR no polêmico pênalti de Calegari em Bruno Henrique, que sacramentou a vitória do Flamengo sobre o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro segue na liderança da competição, enquanto o Tricolor afunda na lanterna.

Dessa forma, no diálogo, o árbitro de vídeo Rodrigo Guarizo afirma que não houve ”impacto significativo” do jogador rubro-negro em cima do atleta tricolor, que cai sozinho.