Flamengo pretende usar Morro da Viúva para pagar parte do estádio

Ideia do clube é vender 38 apartamentos do edifício e arrecadar R$ 114 milhões para construção do terreno no Gasômetro

O Flamengo já tem um projeto para arcar com os custos da construção do estádio próprio. Afinal, os dirigentes rubro-negros planejam pagar parte do valor do Gasômetro com vendas de apartamentos no Morro da Viúva. A informação é do “ge”.

O Flamengo vendeu boa parte do Morro da Viúva em 2018. No entanto, os dirigentes rubro-negros seguem com 30% do empreendimento. O clube atualmente conta com 38 apartamentos no edifício.