Fernando Diniz é demitido do Fluminense após reunião

Treinador campeão da Libertadores 2023 não resiste à péssima campanha do Tricolor no Campeonato Brasileiro, onde a equipe é lanterna

Após a derrota para o Flamengo, neste domingo (23), o Fluminense se reuniu novamente e decidiu que o técnico Fernando Diniz deixa o cargo para a sequência da temporada. Com a equipe na lanterna do Campeonato Brasileiro e uma queda brusca de rendimento, o comandante não resistiu aos maus resultados e viu sua segunda passagem pelo clube chegar ao fim. O auxiliar permanente Marcão estará à frente da equipe no jogo desta quinta-feira (27), contra o Vitória, no Maracanã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O treinador voltou ao Tricolor em 2022 e no ano seguinte viveu um momento mágico na carreira. Com isso, à beira do campo, conquistou os títulos do Campeonato Carioca e da Libertadores, inédito na história do clube carioca. No entanto, nesta temporada, a equipe não consegue se encontrar e ter um bom desempenho, apesar de ter erguido a taça da Recopa Sul-Americana.