Espanha vence Albânia e encerra primeira fase da Euro com 100% de aproveitamento

Técnico Luis de la Fuente poupa vários jogadores após classificação antecipada às oitavas e espanhóis conseguem vitória por 1 a 0 Crédito: Jogada 10

A Espanha encerrou a primeira fase da Eurocopa 2024 com 100% de aproveitamento e se colocou como forte candidata ao título. Nesta segunda-feira (24), a Fúria venceu a Albânia por 1 a 0, na Esprit Arena, em Dusseldorf, na Alemanha. O técnico Luis de la Fuente decidiu poupar quase todos os titulares após a classificação antecipada às oitavas de final, mas Ferran Torres, do Barcelona, confirmou a vitória nesta terceira rodada do Grupo B. O zagueiro Laporte foi o único mantido entre os titulares na equipe e, mesmo assim, acabou sendo substituído no intervalo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dessa maneira, a Espanha encerra a primeira fase da Euro como líder do Grupo B, com nove pontos. Além disso, é possível que a Fúria tenha a melhor campanha geral. Por outro lado, a Albânia se despede da competição com apenas um ponto, na lanterna do grupo.

No outro jogo da chave, também disputado nesta segunda-feira (24), Itália e Croácia vão definir o vice-líder e o terceiro colocado do Grupo B. O jogo A Espanha assumiu o controle da partida logo nos primeiros momentos e levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo. Assim, a Fúria abriu o placar com finalização cruzada de Ferran Torres, aos 12 minutos, após bela assistência de Dani Olmo. Por outro lado, a Albânia só conseguiu levar perigo na reta final da primeira etapa, em finalização defendida pelo goleiro Navas. Mesmo com a vantagem no placar, a Espanha voltou do intervalo com pressão e Joselu quase marcou um golaço de voleio. No entanto, a Albânia quase surpreendeu em jogada aérea, mas parou em boa defesa de Raya. Dessa maneira, o técnico Sylvinho fez alterações na equipe e os albaneses foram para o tudo ou nada. Contudo, os espanhóis conseguiram segurar o resultado e confirmaram os 100% de aproveitamento no Grupo B da Euro.