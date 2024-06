Diretoria do Fluminense tem reunião com Fernando Diniz após clássico

Com mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, a sétima até aqui, o Fluminense segue na lanterna. Assim, a pressão sobre o treinador Fernando Diniz segue intensa. Logo após o clássico, o presidente Mário Bittencourt, o diretor de futebol Paulo Angioni e o diretor de planejamento Fred, fizeram uma reunião com o comandante tricolor. A informação é do portal “ge”.

O sentimento no vestiário foi um misto de insatisfação com mais uma derrota, ainda mais para um arquirrival. Por outro lado, também houve uma revolta com a arbitragem após o polêmico pênalti de Calegari em Bruno Henrique.

No momento, a gestão tenta compreender o que gerou a queda de rendimento da equipe, que em novembro levantou a taça da Libertadores. Inclusive, já identificaram que o Fluminense tem problemas em todos os setores, com a queda de confiança e erros constantes. Além disso, entre lesões e a convocação de Jhon Arias, o time não consegue avançar com o estilo de jogo proposto, sendo previsível.

Com apenas 6 pontos, o Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (27), às 19h (de Brasília), para medir forças com o Vitória, no Maracanã. O jogo é válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.