Dinamarca x Sérvia: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia decisivo na Eurocopa 2024. Dinamarca e Sérvia se enfrentam nesta terça-feira (25), às 16h (de Brasília), pela terceira e última rodada do Grupo C. Ambas as seleções continuam com chances de classificação para a próxima fase e prometem um jogo emocionante na Allianz Arena, em Munique.

Como chega a Dinamarca

Os dinamarqueses empataram as duas primeiras rodadas da Euro e estão na vice-liderança do Grupo C, com dois pontos. Dessa maneira, a equipe confirma a classificação para as oitavas de final em caso de vitória, mas o resultado da partida entre Inglaterra e Eslovênia, no outro duelo da chave, também pode interferir nas vagas.

Ao mesmo tempo, a boa notícia para o técnico Kasper Hjulmand é que ele não terá desfalques na equipe e poderá entrar em campo com força máxima.