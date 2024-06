Cruzeiro: Forte no mercado, saiba quanto a gestão Pedro Lourenço já gastou com reforços

Ao assumir o comando do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço prometeu reforços para garantir um time potente na reta final do Brasileirão

O Cruzeiro está disposto a voltar a ser um dos maiores do futebol brasileiro. Aliás, essa foi uma das promessas do empresário Pedro Lourenço ao adquirir 90% das ações da SAF, há pouco mais de dois meses. E ele vem cumprindo o prometido e anunciando vários reforços.

Afinal, até agora são sete contratações, nomes de peso, além das compras em definitivo de João Marcelo e do meia Matheus Pereira. E o CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, está ativo no mercado, viajando.