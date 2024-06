Com direito a gol ‘flamenguista’ Uruguai bate Panamá na Copa América

Celeste faz 3 a 1 e encerra a rodada dividindo a ponta do Grupo C com os EUA. Vinã faz um dos gols em passe de De La Cruz

Neste domingo (23/6), no Sun Life Stadium, em Miami, o Uruguai estreou com vitória na Copa América-2024. Um dos principais favoritos ao título, o time celeste foi amplamente superior ao Panamá no primeiro tempo, quando fez um golaço, com Máxi Araújo. E perdeu pelo menos outros quatro. Mas levou sufoco no segundo tempo. Contudo, ampliou no fim com Darwin Núñez e com o flameguista Viña. Contudo, nos acréscimos, o Panamá descontou com Murillo, fechando o placar em 3 a 1.

Esta foi a quinta vitória uruguaia sobre os panamenhos em cinco jogos entre as equipes na história. Com o resultado, a Celeste fecha a primeira rodada do Grupo C com os mesmos três pontos dos Estados Unidos, que estreou também neste domingo com vitória por 2 a 0 sobre a Bolívia. A próxima rodada do Grupo C será nesta quinta-feira (27/6). Os panamenhos enfrentarão os Estados Unidos. Já o Uruguai terá a Bolívia pela frente. Vale lembrar: será deste grupo que sairá o rival do Grupo do Brasil nas quartas.

Uruguai manda em campo

O jogo começou sem nenhuma surpresa. Afinal, com um time muito qualificado diante de um rival frágil, o Uruguai tomou as rédeas. O flamenguista Arrascaeta comandava a criação com passes qualificados. O gol saiu aos 16 minutos. Outro Rubro-Negro, o lateral-esquerdo Viña, recebeu e rolou para Maximiliano Araújo. De fora da área ele ajeitou e chutou colocado no canto esquerdo de Mosquera para fazer um golaço. O Uruguai permaneceu criando, mas com a pontaria ruim. Os gols que Darwin Núnez e Ronald Araújo perderam foram de lascar. E ainda teve oportunidades com Viña e Arrascaeta. O Panamá também teve um ataque perigoso, um chutaço de Fajardo que quase deixou o placar igual. Mas o primeiro tempo ficou mesmo no 1 a 0.