Chile x Argentina: onde assistir, escalações, arbitragem

Atual campeã da Copa América e vindo de vitória na estreia da edição de 2024 do torneio, a Argentina volta a campo nesta terça-feira (25/6). Pela segunda rodada do Grupo A, enfrenta o Chile no Metfife Stadium em Nova Jersey. O jogo será às 22h (de Brasília). Um triunfo dos argentinos classifica os Hermanos para as quartas de final. O Chile, que empatou na estreia com o Peru, entra como franco atirador.

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 22h (de Brasília).

Como está o Chile

O Chile passou perrengues para esta partida. A começar, um atraso no voo de Dallas, onde estava, para NY. por causa de forte tormenta. Depois, já em Nova York, seu avião ficou uma hora para pousar, pois havia várias aeronaves em processo de descida. E mais uma hora para sair do aeroporto. Afinal, todas as saídas estavam fechadas por causa da presença do candidato à presidência americana Donald Trump no local. Apenas depois que o político saiu foi que ocorreu a liberação.

Para este jogo, o Chile tem um desfalque certo: Diego Valdez. O apoiador se machucou no duelo com o Peru, está vetado e dificilmente terá condições de jogo para o duelo com o Canadá, pela terceira rodada. Assim, xxx começa entre os titulares. Outra mudança deve rolar no ataque. Vargas foi titular na estreia, mas Brereton deve ter uma oportunidade.