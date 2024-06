CBF confirma jogos do Grêmio no Estádio Centenário, em Caxias do Sul

Tricolor Gaúcho retornará ao Rio Grande do Sul ainda no mês de junho para enfrentar o Fluminense, depois o adversário será o Palmeiras

O Grêmio já tem datas para retornar aos jogos no Rio Grande do Sul. A CBF confirmou nesta segunda-feira (24) que o Tricolor Gaúcho enfrentará o Fluminense, e depois o Palmeiras, pelas 13ª e 14ª rodadas do Campeonato Brasileiro, no Estádio Centenário.

Desse modo, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho jogará contra o Fluminense, no dia 30 de junho. Assim, será o primeiro jogo do Imortal após as chuvas que assolam o Rio Grande do Sul. Por outro lado, o duelo diante do Palmeiras acontecerá no dia 4 de julho.

A diretoria do Grêmio enviou recentemente uma equipe para avaliação do Estádio Centenário, em Caxias do Sul. O local ainda passará por ajustes no sistema de iluminação e também no gramado até a data do duelo contra o Fluminense. Enquanto isso, sua Arena segue sem previsão para receber partidas. O local foi bastante atingido pelas chuvas e segue em recuperação.