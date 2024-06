Boca Juniors pode atravessar o Botafogo por Almada? Clique e saiba!

O Botafogo está prestes a formalizar uma oferta oficial por Almada, uma das grandes promessas do futebol argentino e jogador que daria mais um upgrade no elenco do Mais Tradicional. No entanto, o jornal “Olé”, nesta segunda-feira (25), deixou o torcedor alvinegro mais apreensivo. Tudo porque o diário portenho mencionou uma conversa entre a fera com o presidente do Boca Juniors, Juan Román Riquelme. Nela, o mandatário abriu as portas da Bombonera para o meia do Atlanta United (EUA). O contrato do atleta com a franquia norte-americana vai até a metade de 2025.

O Boca pode, então, atravessar o negócio do Botafogo com Almada? A probabilidade é quase nula. O papo do ídolo argentino com o jovem rolou antes do acordo verbal entre o meia com o Glorioso. E o Xeneize não tem como cobrir a oferta da Eagle Holding, empresa do sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor: 20 milhões de dólares (aproximadamente, R$ 108 milhões).