Atlético x Cruzeiro, pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações diferentes dentro do Campeonato Brasileiro Sub-20, Atlético e Cruzeiro fazem o clássico mineiro na categoria. A partida, válida pela 11ª rodada, ocorrerá nesta terça-feira (25), às 16h30 (de Brasília), no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte.

O Galo, aliás, ocupa a 11ª colocação do torneio nacional, com 13 pontos. Tem, portanto, um histórico irregular na competição. Nos últimos cinco jogos, aliás, o time alvinegro soma duas vitórias, duas derrotas e um empate. A Raposa, no entanto, aparece em quarto na tabela, com 18 somados. Nas últimas partidas, obteve três vitórias e dois empates.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo SporTV.