Athletico comunica a saída do técnico Cuca após reunião no CT do Caju

Após reunião nesta segunda-feira, no CT do Caju, o Athletico comunicou a saída do técnico Cuca para a sequência da temporada. Assim, treinador e dirigentes chegaram ao consenso que é melhor encerrar o ciclo. Diante disso, o Furacão vai em busca de seu terceiro técnico no ano do centenário, visto que Juan Carlos Osório passou pelo clube no início do ano.

Durante a conversa, estiveram presentes Cuca, Márcio Lara (diretor financeiro), André Mazzuco (diretor de futebol) e Alexandre Leitão (CEO). O papo, portanto, durou cerca de 20 minutos e sacramentou a saída do comandante, que fazia um bom trabalho e já era tendência desde domingo (23).