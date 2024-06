Zubeldía enfrenta primeira crise, mas vê espaço para retomada

“Responsabilidade 100% nossa como comissão técnica. Possivelmente a diferença seja um pouco anímica, seja tática e tudo é solucionável. Hoje conseguimos abrir o placar rápido, contra o Corinthians também e sinto que podemos manejar melhor o tempo. Não estamos fazendo e isso é uma tarefa minha com a equipe. Não tomar gols no fim do primeiro tempo… São coisas que acontecem e precisamos corrigir para crescer como equipe”, começou Zubeldía.

Após um começo que empolgou a torcida, o treinador Zubeldía atravessa a primeira ‘crise’ no São Paulo. Afinal, agora são quatro jogos sem vitória: empates com Internacional e Corinthians e derrotas para Cuiabá e Vasco. Inclusive, após o revés em São Januário , o argentino chamou para si a responsabilidade pelos tropeços recentes.

“Creio que tenho muita experiência em equipes e sinto que nessa situação sentem para crescer. Vínhamos todos muito bem e se acontece isso nessa altura do campeonato tem que nos servir como trampolim para crescer como equipe. Vejo assim. Das coisas más, dos resultados ruins com a dor da alma, temos que crescer como equipe”, concluiu Zubeldía.

Panorama no Brasileirão

Após estes quatro tropeços no Brasileirão, o São Paulo de Zubeldía encontra-se em oitavo no Brasileirão, com 15 pontos, a seis do líder Flamengo, que ainda joga na rodada. Assim, o Tricolor pode terminar a rodada mais perto da zona de rebaixamento. O primeiro do Z4 é o Atlético-GO, com nove pontos. Depois, aparece o Corinthians, com sete, mas que ainda joga na rodada.

Dessas últimas quatro rodadas, inclusive, o São Paulo jogou fora de casa em três delas: Internacional, Corinthians e Vasco. Assim, o único tropeço no Morumbis foi diante do Cuiabá. Falando no estádio do Tricolor, o time de Zubeldía fará agora dois jogos no local, ao receber Criciúma e Bahia na quinta-feira (27) e no domingo (30).