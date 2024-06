Vila Nova triunfa sobre o Goiás e entra no G4 da Série B

O Vila Nova venceu o Goiás por 1 a 0, neste domingo (23), em casa, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), pela 12ª rodada desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro.

Aos 16 minutos da segunda etapa, Rhuan veio pela esquerda e cruzou. Christian, então, assistiu Igor Henrique, que não deixou a bola cair e largou o aço no canto de Tadeu.

O Tigre, com o triunfo no clássico goiano, entra no G4 da Segundona. O Vila tem 20 pontos e ocupa a quarta colocação. No entanto, o Sport está com 19, no cangote e com dois compromissos a menos. Santos, Coritiba e Mirassol também entram em campo nesta jornada e podem passar o Colorado.